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İstanbul'da bir turist kafilesi boş yolda yaya ışığını bekledi

İstanbul'da bir turist kafilesi boş yolda yaya ışığını bekledi Megakent'in en çok trafik kazalarının yaşandığı illerden biri olması, kural ihlallerinin ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Bir turist kafilesinin ise boş yolda yaya ışığının yanmasını beklediği anlar, amatör kameralara yansıdı.