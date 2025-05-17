Kazalar, yaralanmalar, can kayıpları derken, her gün onlarca trafik kazası yaşanıyor.
Trafik kazalarının en çok yaşandığı illerin başında da, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla İstanbul geliyor.
Megakent'te nüfus yoğunluğunun yanı sıra yapılan kural ihlalleri, can yakmaya devam ediyor.
TRAFİK IŞIKLARINA UYULMAMASI CAN YAKIYOR
Bu ihlallerin başında da trafik ışıklarına uyulmaması geliyor.
Yayaların ışığı beklemeden yolun karşısına geçmek istemesi veya araçların kırmızı ya da sarı ışığı önemsemeden durmayarak yola devam etmesi faciaya yol açabiliyor.
İstanbul'da ışıklarda bekleyen bir turist kafilesinin davranışı da dikkat çekti.
BOŞ YOLDA YEŞİL IŞIĞIN YANMASINI BEKLEDİLER
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, kafilenin yolun boş olmasına rağmen yaya ışığının yeşil yanmasını bekledikleri görüldü.
Herkesçe uyulması gereken bu kurala duyarlı davranarak bekleyen kafilenin görüntüleri, vatandaşa ders niteliğinde oldu.
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