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İHA

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşanan bir bisiklet kazası ilginç anlara sahne oldu.

Sokak üzerinde bisikletiyle ilerleyen Muhammet Efe Çınar isimli çocuk ve arkasında yolculuk yapan arkadaşı ansızın dengelerini kaybederek yola savruldu.

TİŞÖRTÜNDEN ÇEKİP SÜRÜKLEDİ

Yere düşen iki çocuğun yardımına ise sokaktan geçen diğer vatandaşlar koştu.

Yaralanan çocuklar yerde acı içinde kıvranırken, bir kişinin Muhammet Efe Çınar'ı tişörtünden tutarak sürüklediği görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

İlginç müdahale yöntemi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.