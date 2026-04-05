İstanbul’da seher vakti buluşması

İstanbul’un 39 ilçesinden gelen gençler, aynı safta buluşarak sabah namazını birlikte eda etti.

Sabah namazının ardından camiyi dolduran gençler hep birlikte salavatlar getirip dua etti.

Programda, Hz. Ebu Bekir’in sadakat, teslimiyet ve dava bilinci hatırlatılarak gençliğe örnek bir duruş vurgusu yapıldı.

"BU SAFTA DURAN GENÇLİK, YARININ TÜRKİYE'SİNİ İNŞA EDECEK"

Programa katılan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci konuşmasında, gençlerle aynı safta buluşmanın sadece bir namaz değil, aynı zamanda bir istikamet ve birlik mesajı olduğunu ifade ederek, “Bu safta duran gençlik; inancıyla, ahlakıyla ve duruşuyla yarının güçlü Türkiye’sini inşa edecek.” dedi.

"BU BULUŞMA KARDEŞLİĞİN GÖSTERGESİDİR"

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen ise konuşmasında, seher vaktinde bir araya gelen bu gençliğin sadece bir kalabalık değil, bir bilinç ve bir dava şuuru taşıdığını vurgulayarak, “Bu buluşma; kardeşliğin, fedakârlığın ve aynı ideal etrafında kenetlenmenin en güzel göstergesidir.

İstanbul’un dört bir yanından gelen gençlerimizle kurduğumuz bu gönül bağı, yarınlara dair en büyük umudumuzdur.” ifadelerini kullandı.

Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen program, birlik, kardeşlik ve maneviyat vurgusunun ön plana çıktığı anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.