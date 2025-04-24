AA
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Kimi insanlar panikle kendini sokağa atarken, kimi yerlerde ise yürek ısıtan anlar yaşandı.
O anlardan biri de Ümraniye’deki bir özel rehabilitasyon merkezinde kameralara yansıdı.
ENGELLİ BİREYİ KUCAĞINDA TAŞIDI
Depreme içeride yakalanan iki kişiden biri, yanında bulunan engelli bireyi düşünmeden kucağına aldı.
Sarsıntı devam ederken, onu güvenli bir şekilde dışarıya taşıdı.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde, vatandaşın paniğe kapılmadan önce engelli bireyin canını düşündüğü anlar dikkat çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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