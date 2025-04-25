İHA
İstanbul, deprem felaketiyle yüzleşti.
Dün, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çevre illerde dahi hissedilen deprem, İstanbul'da büyük paniğe neden oldu.
VAAZ SIRASINDA DEPREME YAKALANDI
Ancak Fatih Camii'nde ise farklı bir manzara vardı.
Fatih Camii'inde vaiz Hamdi Arslan, depreme vaaz verdiği esnada yakalandı.
O ANLAR KAMERADA
Tarihi camide yaşanan şiddetli sarsıntı esnasında Arslan'ın verdiği tepki, hayranlık uyandırırdı.
Vaizin deprem anında sakinlikle dua ettiği ve vaazını sürdüğü görülürken, o anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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