İstanbul'da dolunay manzarası mest etti

AA

Kadim şehir İstanbul tarihi ile dünyanın gözbebeği noktalarından biri.

Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapan bu mega şehir, tarihi yapılarıyla milyonlarca turisti çekiyor.

Yüzlerce yıldır Türk medeniyetine ev sahipliği yapan İstanbul'da eşsiz tarihi yapılar gök cisimleriyle aynı kareye girince ise tüyler ürperten bir manzara ortaya çıkıyor.

HALİÇ'TE EŞSİZ MANZARA

Yine dün gece o anlardan biri yaşandı.

Dolunay adeta tarihi Süleymaniye Camisi ile poz verdi.

O anda Haliç'te zaman geçirenler ve kadraja giren kareleri görenlerin nefesi kesildi.