İstanbul'da en yüksek hava kirliliği Göztepe'de

AA

İstanbul'un havası alarm vermeye başladı.

Son günlerde İstanbul'da sisli ve puslu havanın hakim olmasının ardından, ilçelerdeki durum gündeme geldi.

Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nden anlık takip edilebiliyor.

TESPİT EDİLEN DEĞERLER SIRALANDI

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Uygulamalarda, hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "temiz (yeşil)", 51 ile 100 arası "orta (sarı)", 101 ile 150 arası "hassas (turuncu)", 151 ile 200 arası "sağlıksız (kırmızı)", 201 ile 300 arası "kötü (mor)", 301 ile 500 arası "tehlikeli (bordo)" şeklinde sıralanıyor.

İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİ ORANI EN YÜKSEK VE DÜŞÜK OLAN BÖLGELER

NEFES uygulamasındaki istasyon verileri ile Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri (MTHM) verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan bölgeler saat 10.00'da Avrupa Yakası'ndaki bölgelerde şöyle ölçüldü:

"Beylikdüzü-23 (İyi-Yeşil), Sultangazi 1-23 (İyi-Yeşil), Avcılar-40 (İyi-Yeşil), Arnavutköy-49 (İyi-Yeşil), Şirinevler-55 (Orta-Sarı), Kumköy-55 (Orta-Sarı), Çatladıkapı-55 (Orta-Sarı), Beşiktaş-55 (Orta-Sarı), Alibeyköy-55 (Orta-Sarı), Maslak-55 (Orta-Sarı), Sultangazi 3-55 (Orta-Sarı), Bağcılar-56 (Orta-Sarı), Sultangazi MTHM-56 (Orta-Sarı), Esenler-57 (Orta-Sarı), Başakşehir MTHM-58 (Orta-Sarı), Yenibosna-64 (Orta-Sarı), Kağıthane MTHM-65 (Orta-Sarı), Esenyurt MTHM-69 (Orta-Sarı), Sarıyer-74 (Orta-Sarı), Mecidiyeköy MTHM-80 (Orta-Sarı), Aksaray-82 (Orta-Sarı), Silivri MTHM-84 (Orta-Sarı), Kağıthane-105 (Hassas-Turuncu)."

ANADOLU YAKASI'NDAKİ VERİLER

"Şile MTHM-34 (İyi-Yeşil), Adalar-35 (İyi-Yeşil), Selimiye-50 (Orta-Sarı), Ümraniye MTHM-55 (Orta-Sarı), Kandilli MTHM-55 (Orta-Sarı), Kandilli-55 (Orta-Sarı), Sultanbeyli MTHM-55 (Orta-Sarı), Kartal-55 (Orta-Sarı), Üsküdar MTHM-56 (Orta-Sarı), Ümraniye-56 (Orta-Sarı), Üsküdar-56 (Orta-Sarı), Tuzla-71 (Orta-Sarı), Kadıköy-133 (Hassas-Turuncu), Sancaktepe-138 (Hassas-Turuncu), Göztepe D100-174 (Sağlıksız-Kırmızı)."

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezi'ne göre, kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler ise saat 10.00'da şu şekilde sıralandı:

"Sultangazi 1 (Taş ocakları) - 20 (İyi-Yeşil), Beylikdüzü (Kentsel)-22 (İyi-Yeşil), Büyükada (Arka plan)-29 (İyi-Yeşil), Avcılar (Şehir arka plan)-34 (İyi-Yeşil), Sultangazi 2 (Kentsel trafik)-37 (İyi-Yeşil), Arnavutköy (Kırsal)-42 (İyi-Yeşil), Selimiye (Trafik)-42 (İyi-Yeşil), Beşiktaş (Trafik)-50 (İyi-Yeşil), Ümraniye 2 (Trafik)-51 (Orta-Sarı), Kumköy (Arka plan)-54 (Orta-Sarı), Maslak (Şehir arka plan)-54 (Orta-Sarı), Şirinevler (Trafik)-56 (Orta-Sarı), Kartal (Kentsel)-56(Orta-Sarı), Çatladıkapı (Trafik)-56 (Orta-Sarı), Alibeyköy (Kentsel)-57 (Orta-Sarı), Kandilli 1 (Şehir arka plan)-57 (Orta-Sarı), Kandilli 2 (Deniz trafik)-60 (Orta-Sarı), Ümraniye 1 (Şehir arka plan)-61 (Orta-Sarı), Bağcılar (Kentsel)-62 (Orta-Sarı), Sultangazi 4 (Kentsel trafik)-63 (Orta-Sarı), Yenibosna (Kentsel)-64 (Orta-Sarı), Üsküdar 2 (Trafik)-64 (Orta-Sarı), Kağıthane 2 (Kentsel)-65 (Orta-Sarı), Üsküdar 1 (Kentsel trafik)-68 (Orta-Sarı), Esenler (Kentsel)-73 (Orta-Sarı), Başakşehir (Sanayi kentsel)-74 (Orta-Sarı), Sarıyer (Kentsel)-75 (Orta-Sarı), Esenyurt (Kentsel)-84 (Orta-Sarı), Tuzla (Kentsel)-86 (Orta-Sarı), Silivri-86 (Orta-Sarı), Mecidiyeköy (Trafik)-94 (Orta-Sarı), Aksaray (Trafik)-95 (Orta-Sarı), Kağıthane 1 (Kentsel Trafik)-109-(Hassas-Turuncu), Kadıköy (Kentsel)-121 (Hassas-Turuncu), Sancaktepe (Kentsel)-143 (Hassas-Turuncu), Kadıköy (D-100 Trafik)-187 (Sağlıksız-Kırmızı)"