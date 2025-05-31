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DHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde denetimlerini sıkılaştırdı.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü de alışveriş merkezlerinden zincir marketlere, yol kenarındaki dinlenme tesislerinden akaryakıt istasyonlarına kadar birçok noktada 20 ekip ile denetim gerçekleştirdi.

FİYAT ETİKETLERİ BİR BİR İNCELENDİ

Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde, fiyat etiketleri tek tek incelendi.

Fiyat karşılaştırması sonucunda bazı ürünlerde fahiş fiyat artışı tespit edildi.

ETİKETSİZ ÜRÜNLERDE DE İŞLEM UYGULANDI

Etiketsiz ürünlerde ise Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında işlem uygulandı.

Denetimler arife gününe kadar devam edecek.