İstanbul’da gün doğumu ve sisin büyüleyici buluşması

Kentin simge yapılarından biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkileyici bir görünüme büründü. Boğaz üzerinde yoğunlaşan sis tabakası, köprünün büyük bölümünü sararken, yapı zaman zaman bulutların arasından siluet halinde ortaya çıktı.

GÜN DOĞUMUNUN KIZILLIĞI İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Güneşin ufuk çizgisinden yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan kızıl tonlar, sisle birleşerek eşsiz bir atmosfer oluşturdu. Bu anlar dron kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler İstanbul’un doğal ve mimari güzelliğini bir arada sundu.

DOĞA VE MÜHENDİSLİĞİN UYUMU

Ortaya çıkan manzara, hem doğanın estetik gücünü hem de modern mühendisliğin ihtişamını aynı karede buluşturdu. Boğaz’ın üzerinde oluşan bu etkileyici görüntü, şehrin büyüleyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabahın erken saatlerinde kaydedilen görüntüler, izleyenlere görsel bir şölen sunarken, İstanbul’un farklı yüzlerini keşfetmek isteyenler için de ilham kaynağı oldu.