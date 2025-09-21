İstanbul'da gündüz polislik akşam boksörlük yapıyor

Gündüz Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ilgar Çelik, akşam mesaiden sonra ise milli boksör olarak ringlere çıkarak antrenman yapıyor.

Çalışması ve azmiyle takdir toplayan Çelik, antrenörünün yazdığı özel program ile maçlara hazırlanıyor.

Bu güne kadar birçok galibiyeti ve derecesi olan Çelik'in, Kempo Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.

Şimdi ise Çelik, WBC Dünya Şampiyonluk kemeri için müsabakalara hazırlanıyor.

"SEN BOKSÖR DEĞİL MİSİN DİYORLAR"

Gündüz görevdeyken bazı vatandaşların onu tanıdığını ve "Sen boksör polis değil misin?" dediklerini söyleyen Çelik, Emniyet Teşkilatı'nı temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

"HEM SPORUNU HEM İŞİNİ YAP"

Polis memuru ve milli boksör Ilgar Çelik, "Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görevimi ifa ediyorum. 20 yıldır boks sporuyla ilgileniyorum.

2004 yılından beri, yaşım 33. Yıldızlarla, gençlerle, tabii ki amatör branşımda derecelerim oldu. Profesyonel boksta hayatım hala devam ediyor. Kendi dalımda Avrupa ve Dünya şampiyonu oldum. Ondan ziyade şu an emniyet teşkilatını temsilen profesyonel boksla 8'inci profesyonel maçıma çıkacağım.

Emniyet teşkilatımızı temsilen sahaya çıkıyorum çünkü benim için en büyük gurur teşkilatımı temsil etmektir. Kesinlikle zor oluyor, ben de zaten bu yolu başarmak için yola çıktım.

"Genelde 'a, boksör polis değil mi' diyenlerle karşılaşıyorum. Ben de bundan mutluluk, gurur duyuyorum. Hem polislik hem boks benim işim sayılır. Hem sporunu yap hem işini yap." şeklinde konuştu.

"HİÇ YORULDUĞUNU DUYMADIM"

Dövüş sporları eğitmeni Burak Uğur ise, "Profesyonel boksörümüz aynı zamanda kendisi polis memuru. Emniyet teşkilatını profesyonel boks arenasında başarılı bir şekilde temsil ediyor. Biz de kendisine olabildiğinde hocası olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok başarılı, polis memuru olarak görev yaptığı için görevlerine uygun olarak günlük ve haftalık her saatini iyi planlamamız gerekiyor. Kendisine bu konuda gereken yardımı yapıyoruz.

Ilgar, çok disiplinli ve yetenekli birisidir. Ben bu güne kadar ağzından yoruldum ve yorgunum diye bir kelime duymadım. Emniyet teşkilatını temsil ettiği için, 'yorgunum, ben bugün bunu yapamayacağım' gibi kelimeler duymadım." diye konuştu.