İstanbul'da ilk şişkin Ay, görenleri büyüledi

İstanbul'da, etkileyici bir doğa olayı gözlemlendi.

İlk şişkin evresinde (First Quarter) olan ay, Süleymaniye Camisi'nin zarif minareleri önünde yükseldi ve turuncu renk tonlarıyla parlayarak kentin gece manzarasına büyüleyici bir atmosfer kattı.

EŞSİZ BİR MANZARA YARATTI

Bu evre, caminin tarihi siluetiyle birleşerek eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Fotoğraflar, bu nadir anı ölümsüzleştirirken, İstanbullular ve ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sundu.

İLK ŞİŞKİN AY NEDİR?

İlk şişkin ay (First Quarter), ayın evrelerinden biridir ve ayın Dünya'ya bakan yarısının aydınlandığı bir aşamayı ifade eder.

Ay döngüsünde, yeni ay ile dolunay arasında yer alır ve ayın doğuşundan yaklaşık 6-7 gün sonra gerçekleşir.

İLK DÖRDÜN EVRESİNDEN SONRA GERÇEKLEŞİR

İlk dördün safhasından sonra Ay'ın uzanım açısının 90 derece ile 180 derece arasında olduğu zamanlar oluşan evre şişkin evre olarak bilinir.

Bu evrede, ay gece gökyüzünde akşam saatlerinden gece yarısına kadar görünür ve genellikle yarım daire şeklinde gözlemlenir.