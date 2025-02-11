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DHA

İstanbul'un birçok noktasında sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Öyle ki 9 ilçede, okullarda eğitime bile ara verildi.

Kara ve soğuk havaya aldırmayan bazı vatandaşlar ise Bebek Sahili ile Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

"ÜŞÜTÜYORSUN AMA BALIK TUTTUĞUNU HİSSEDİYORSUN"

Anıl Aydın, "Kar altında balık güzel geliyor. Sürü denk geldi mi dolduruyoruz, götürüyoruz. Sağlam oluyor yani. Arkadaşlar böyle toplandık volta atıyoruz.

Geleceklere tavsiyem sabah 10.00 gibi gelebilirsiniz. Mükemmel sürüler var. Gerçekten zevkli, üşütüyorsun ve balık tuttuğunu hissediyorsun." dedi.