İstanbul’da kar yağışı başladı

Birkaç gün hava sıcaklıkları ile bahar havası yaşayan İstanbullular yine soğuk havaya teslim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıları sonrası havadaki soğuma birdenbire kendini hissettirdi.

Bu kapsamda İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

AVRUPA YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Arnavutköy, Beylikdüzü, Silivri ve Sultangazi’de etkili olan yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

EDİRNE'DE DE KAR VAR

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte gece boyunca devam eden yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü.

Yolların ıslak olması nedeniyle kar zeminde şu an için tutunmazken, kısa sürede araçların ve bitkilerin üzeri beyaza büründü.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.