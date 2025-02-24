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DHA

İstanbul'da dört gündür etkili olan kar yağışı, renkli anlara sahne oldu.

Sokağa çıkan vatandaşlar, kardan adam yaparken yeteneklerini sergiledi.

Kağıthane ilçesinde bir grup vatandaş ise, bu kardan adam yarışını bir üst seviyeye taşıdı.

KARDAN GELİN VE DAMAT YAPTILAR

Hamidiye Mahallesi’ndeki bir binada yaşayan vatandaşlar, çatıya çıkarak kardan adam yaptı.

Ardından kardan adamlara gelinlik ve damatlık giydiren grup, düğün düzenleyerek eğlendi.

DÜĞÜN YAPIP EĞLENDİLER

Düğünde müzik eşliğinde oynayan vatandaşlar, kardan damat ve geline para taktı.

Gelinin eline buket veren grup, eğlendikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.