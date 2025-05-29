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İstanbul'da kirliliğe neden olan tankere 16,3 milyon ceza

İstanbul'da kirliliğe neden olan tankere 16,3 milyon ceza Avcılar açıklarında 29 Mart 2024'te demirleyen ve kirliliğe neden olan tankere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ajansı tarafından 16 milyon 349 bin lira ceza kesildi.