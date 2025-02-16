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AA

İstanbul'da bir araç arızalanarak köprü üzerinde durdu.

Trafiği aksatan aracı oradan geçmekte olan bir motosikletli trafik polisi fark etti.

Motosikletli polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün TEM güney istikametinde, 34 MRN 879 plakalı cipin arıza yaptığını tespit etti.

Palis aracından inerek, arıza yapan otomobilin trafiği tıkamaması adına aracı uzun süre itmek zorunda kaldı.

Polisin aracı iterken görüntüleri, çevredeki kameralara ve ittiği araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.

ARACI EMNİYETLİ ALANA GÖTÜRDÜ

Trafik güvenliğini sağlamak için önlem alan polis memuru, aracı köprünün çıkışına kadar itip emniyetli bir alana çekti.

HALKIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Aracın durduğu yer, köprü üzerinde olduğundan tehlikeli bir durum yaratabileceği için polisin hızlı müdahalesi gözlerden kaçmadı. Çevredekiler bu olayı, "Trafik polisinin profesyonelliğini ve halkın güvenliği için gösterdiği çabayı gözler önüne serdiği" şeklinde yorumladı.

Sürücü, polise duyarlılığı ve yardımı için teşekkür etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde arıza yapan cipi, polis memurunun iterek güvenli alana götürdüğü görülüyor.