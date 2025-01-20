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İstanbul'da motosikletli gençler trafiği tehlikeye düşürdü

İstanbul'da motosikletli gençler trafiği tehlikeye düşürdü Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir grup motosikletli gencin akrobasi hareketleri yaparak trafiğin olağan hızını yavaşlattığı anlar diğer sürücüler tarafından kayda alındı.