İHA
İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntüler...
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir mevkiinde seyir halinde olan araç sürücüleri, otoyolda araçların arasından geçerek ilerleyen motosikleti gençler nedeniyle zor anlar yaşadı.
KURALLARI HİÇE SAYDILAR
Trafik kurallarını hiçe sayan motosikletli grup motosikletleriyle ön kaldırıp akrobasi hareketleri yaptı.
Trafiğin olağan akışını da yavaşlatan şahısların o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde motosikletli grup içerisindeki şahısların tehlikeli hareketler sergileyerek otoyolda ilerlediği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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