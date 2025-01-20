İHA

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntüler...

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir mevkiinde seyir halinde olan araç sürücüleri, otoyolda araçların arasından geçerek ilerleyen motosikleti gençler nedeniyle zor anlar yaşadı.

KURALLARI HİÇE SAYDILAR

Trafik kurallarını hiçe sayan motosikletli grup motosikletleriyle ön kaldırıp akrobasi hareketleri yaptı.

Trafiğin olağan akışını da yavaşlatan şahısların o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde motosikletli grup içerisindeki şahısların tehlikeli hareketler sergileyerek otoyolda ilerlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir