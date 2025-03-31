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İHA

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları Galata Köprüsü'ne akın etti.

Oltalarını ve kovalarını alarak köprüye gelen balıkçılar, Boğaz'ın serin sularına yemlerini bıraktı.

MANZARA EŞLİĞİNDE MUHABBET ETTİLER

Köprü üzerinde yoğunluk oluşturan balıkçılar, hem balık tutmanın keyfini yaşadı hem de sıcak havanın tadını çıkardı.

Gün boyu süren balık avında kimi balıkçılar kovalarını doldururken, bazıları da Boğaz manzarası eşliğinde sohbet etmeyi tercih etti.

"HEM ZİYARET, HEM TİCARET YAPIYORUZ"

Bayramın ikinci günü güzel havayı değerlendirdiklerini söyleyen Yunus Kartal şöyle konuştu:

Emekliyim buraya gelip balık tutup satıyorum. Hem ziyaret hem ticaret yapıyoruz. Bu güzel havayı değerlendiriyoruz. Kafa dinlemeye geldik. Her sene gelirim. Balık olarak izmarit, istavrit ve sardalya var. Ben de izmarit ve sardalya tuttum. Allah bereket versin.

"BURAYA EĞLENMEYE GELDİK"

Tuttuğu balıkları yiyeceğini söyleyen Evliya Sezer, "Buraya eğlenmeye geldik. Buraya hobi olarak hep gelirim. Bugün hava çok güzel. Biraz balık tuttum. Ama poşete koydum balıkları kova getirmedim. Nasip olursa akşam balıkları yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.