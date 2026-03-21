İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Üsküdar ve Çamlıca bölgelerinde görüş mesafesi büyük ölçüde azalmasına neden oldu.
Bayramın ilk gününde İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava dalgası devam ediyor.
Kentin genelinde sabah saatlerinde sis tabakası oluştu.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Sis tabakası, Üsküdar Çamlıca ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle ana arterlerde ve ara yollarda sürücüler, hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Bölgedeki yüksek yapıların üst kısımları sis bulutu içinde kalarak gözden kayboldu.
Meteoroloji verilerine göre, sisin ilerleyen saatlerde sıcaklığın artmasıyla birlikte dağılması bekleniyor.
