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İHA

İstanbul, sahte alkol vakalarında yaşanan artışla adeta felaketi yaşadı.

Son 4 günde sahte alkol zehirlenmesine bağlı hastaneye başvuranların sayısı 88 olurken, hastalardan 38'i yaşamını yitirdi.

47 hastadan 27'sinin solunum cihazına bağlı şekilde tedavisi sürerken yetkililer, sahte alkol vakalarını önlemek amacıyla sahaya çıktı.

ÜSKÜDAR'DA ALKOL DENETİMİ

Son günlerde kaçak alkol sebebi ile artan ölümler neticesinde İstanbul Valiliği'ne bağlı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Üsküdar ilçe Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerince alkol satışı yapan mekanlara yönelik sahte ve kaçak alkol denetimi yapıldı.

EVRAK VE BANDROLLER İNCELENDİ

Denetimler kapsamında, iş yerlerinin bulundurması gereken evraklar ve alkol şişelerinin bandrolleri kontrol edildi.

Mekanlarda bulunan şahıslar ise polis ekipleri tarafından Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirildi.

Denetimlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.