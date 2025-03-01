İstanbul'da sahur heyecanı: Fırınlarda metrelerce kuyruk oluştu

İHA

Müslümanlar, Ramazan ayının ilk sahuruna kalkarak oruç ibadetine başladı.

Sahur sofraları kurulurken, gece boyunca fırınların önünde yoğunluk yaşandı.

İstanbul’da da Ramazan heyecanı fırın önlerinde kendini gösterdi.

FIRINLARDA PİDE KUYRUĞU

Kasımpaşa’da her yıl olduğu gibi bu sene de sahur öncesinde pide kuyruğu oluştu.

Ramazan ayının geleneği haline gelen pideleri sıcak sıcak alan vatandaşlar, ilk sahurlarını yapmak üzere evlerinin yolunu tuttu.

"5-10 DAKİKA SIRA BEKLEDİK"

Evine gitmeden önce pide kuyruğuna giren Murat Karasoy, "Hamdolsun Ramazan ayı geldi. Allah hakkıyla tutanlardan nasip eylesin. Pide kuyruğuna girdik, 5-10 dakikalık bir sıra bekledik" dedi.

SOKAKLARDA DAVUL VE MANİ SESLERİ

Esenler’de ise Ramazan davulcusu, ilk sahur öncesinde sokağa çıkarak vatandaşları uyandırmak üzere çalışmaya başladı.

Ramazan ayının geleneklerinden olan davulların çalmasıyla vatandaşlar ilk sahuruna uyandı.