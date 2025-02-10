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İstanbul'da seyyar satıcı kar yağışı eşliğinde dans etti

İstanbul'da seyyar satıcı kar yağışı eşliğinde dans etti Arnavutköy’de bir seyyar satıcının yağan kara aldırış etmeden aracından müzik açarak sokak ortasında dans ettiği anlar kameraya yansıdı.