İstanbul'da seyyar satıcı kar yağışı eşliğinde dans etti

İHA
Yurt geneli soğuk havalara teslim oldu.
Yer yer etkili olan kar yağışları, en çok İstanbulluyu sevindirdi.
Arnavutköy'de etkisini gösteren kar yağışları da kalp ısıtan manzaralara sahne oldu.
MÜZİK AÇIP DANS ETTİ
Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı.
O ANLAR KAMERADA
Satıcının kar coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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