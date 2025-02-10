İstanbul'da seyyar satıcı kar yağışı eşliğinde dans etti
İHA

Yurt geneli soğuk havalara teslim oldu.

Yer yer etkili olan kar yağışları, en çok İstanbulluyu sevindirdi.

Arnavutköy'de etkisini gösteren kar yağışları da kalp ısıtan manzaralara sahne oldu.

MÜZİK AÇIP DANS ETTİ

Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı.

O ANLAR KAMERADA

Satıcının kar coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir