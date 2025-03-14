İstanbul’da sıcaklık 22 derece birden düşecek

Adile Topçu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları arttı ve bahar tam anlamıyla geldi.

Öyle ki yurt genelinde sıcaklıklar 20 derecenin de üzerine çıkmaya başladı.

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı.

İSTANBUL YARIN 27 DERECEYİ GÖRECEK

Megakent'teki hava sıcaklığı cumartesi günü 27 dereceye ulaşacak.

Ankara’da da hava sıcaklığının pazar günü 29 derece olması bekleniyor.

Adana-Antalya hattında hava sıcaklığının 25 ila 30 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 22 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Ancak sıcak hava dalgası, yeni haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

İstanbul’da cumartesi günü 27 derece olan hava sıcaklığının önümüzdeki hafta çarşamba günü 5 dereceye düşmesi bekleniyor.

AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre; mart ayının ilk yarısı yaz tadında geçerken 18 Mart-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor.

BAYRAM HAFTASI SICAKLIK ARTIYOR

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mart ayının son haftası ve Ramazan bayram haftası boyunca sıcaklıkların tekrardan mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor.

AKOM, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İstanbulluları ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem almaya çağırdı.