İstanbul'da sıcaktan bunalanlar geceyi dışarıda geçirdi

İstanbul yanıyor...

İstanbul'da bugün, yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor.

Sıcaktan bunalanlar ise gece soluğu dışarıda aldı.

İstanbul'da hava sıcaklığının gece saatlerinde de etkili olması üzerine evlerinde bunalanlar sahillere akın etti.

VATANDAŞLAR DENİZE GİRDİ

Yeniköy sahiline gelen bazı vatandaşlar, gece olmasına rağmen denize girerek serinledi.

Birçok kişi ise deniz kenarında banklarda oturarak zaman geçirdi.

"SERİNLEYELİM DİYE DENİZE GİRDİK"

Sıcaktan bunalıp denize giren Oğuz Orhan, “Biz halı saha maçından çıktık. Denize girelim dedik arkadaşlarla. Serinleyelim diye denize girdik. Valla iyi de geldi." dedi.