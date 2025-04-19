İstanbul'da sis etkili oldu

AA
İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde ve yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu.
Anadolu Yakası’nda İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresi ile Ümraniye, Çekmeköy, Kartal ve Maltepe’nin yüksek kesimleri sisle kaplandı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları sisin içinde kayboldu.
Avrupa Yakası’nda ise Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy’de sis yaşamı olumsuz etkiledi.
SÜRÜCÜLER UYARILDI
Yetkililer, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafikte araçlar kontrollü şekilde ilerledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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