İstanbul'da sis etkili oluyor

AA

İstanbul'da yavaş yavaş sıcak havalar etkisini yitiriyor.

Kapalı havaların ve çisenin görüldüğü kentin bazı bölgelerinde, sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasındaki Boğaz bölgesinde etkili olan sis nedeniyle yüksek binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

ADETA GÖRÜNMEZ OLDULAR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kısmen etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise büyük bir kısmını kapladı.

Yine Çamlıca Tepesi ve çevresindeki binaların bir kısmı da sisin altında kaldı.

BÜYÜK ÇAMLI CAMİİ'NİN BAZI BÖLÜMLERİ SİSE GÖMÜLDÜ

Sisin kapladığı Büyük Çamlıca Camii'nin ise sadece minareleri ve kubbesinin bazı bölümleri açıkta kaldı.

Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.