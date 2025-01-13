DHA
İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğuyla başladı.
Gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olarak etkisini gösteren yağmur, trafiği olumsuz etkiledi.
Kent genelinde haftanın ilk gününün de etkisiyle ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU KENT GENELİNDE YÜZDE 78
Öğrenci servisleri, otobüsler ve işe yetişmeye çalışan vatandaşların aynı anda yollara düşmesiyle trafik adeta kilitlendi.
Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 09:00 itibarıyla, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı.
ANADOLU YAKASI KİLİT
Anadolu Yakası’ndaki yoğunluk ise yüzde 89 olarak ölçüldü.
Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.
Kadıköy D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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