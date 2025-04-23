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DHA

İstanbul bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti...

Silivri açıklarında saat 12.49'da, 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

İstanbul'un tüm ilçelerinde şiddetini gösteren deprem, çevre illerde de hissedildi.

Sarıyer'de faaliyet gösteren bir işletmede çalışan veteriner de depreme ameliyat sırasında yakalandı.

AMELİYATA BAGAJDA DEVAM ETTİ

Bir kediyi ameliyat ettiği sırada depreme yakalanan veteriner, kediyle beraber binadan dışarı çıktı.

Ameliyata bir otomobilin bagajında devam etti.

BİR DAHA AMELİYAT OLACAK

Kedinin sahibi ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada kedisinin bir daha ameliyat olmak zorunda kalacağını belirtti.