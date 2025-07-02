İstanbul’dan Trabzon’a döndü, dededen kalan arazide maviyemiş yetiştiriyor

İstanbul’da yaşayan Mehmet Uzunboy, dayısının hastalık sürecinde ona destek olmak için dört yıl önce memleketi Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine geri döndü. Dedesinden miras kalan, uzun süredir atıl duran bir araziyi değerlendirmeye karar veren Uzunboy, organik tarıma yöneldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek projelerini araştıran Uzunboy, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla yaklaşık bir dönümlük arazisini örnek bahçeye dönüştürdü ve burada maviyemiş üretimine başladı.

Hasat döneminde günlerinin büyük bir kısmını bahçede geçiren 37 yaşındaki Uzunboy, “Trabzon’a yerleşince organik tarımla uğraşmaya karar verdim. İlçe Ziraat Odası’nın sağladığı fidan desteğiyle maviyemiş yetiştirmeye başladım.” dedi.

"ŞU AN YILLIK 500-600 KİLOGRAM ÜRÜN BEKLİYORUM"

Fidanlarının dört yaşına ulaştığını belirten Uzunboy, “Maviyemişi perakende kilosunu 500 liradan, toptan ise 300 liradan satıyorum. Şu an için memnunum.” diye konuştu. Fidanlar büyüdükçe ürün veriminin artacağını vurgulayan Uzunboy, “Hasat genellikle bir ay sürüyor ve bu yıl yaklaşık 500-600 kilogram ürün bekliyorum. Fidanlar yedi yaşına geldiğinde verim 1-1,5 tona ulaşabiliyor. İlerleyen süreçte bahçemi büyütmek ve soğuk hava deposu kurarak müşterilere daha iyi hizmet vermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Toprakla uğraşmanın kendisine huzur verdiğini belirten Uzunboy, “İstanbul’un stresinden uzak olmak mutluluk verici.” dedi.

"VERİMDE YAKLAŞIK 5 KAT ARTIŞ SAĞLADIK"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Erkan Akkan, Uzunboy’un bahçesinin 2021’de kurulan örnek bahçeler arasında olduğunu söyledi. Projenin küçük çapta başladığını ve ikinci yıldan itibaren meyve alınmaya başlandığını ifade eden Akkan, “2024 hasadıyla birlikte önceki yıllara göre yaklaşık beş kat verim artışı sağladık.” dedi.

Akkan, projenin her yıl genişletildiğini belirterek, “Geçen yıl yeni fidan dağıtımları yaptık. Bu sene Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubemiz aracılığıyla 32 dekarlık alan, 18 ilçeye eşit şekilde dağıtıldı. İhaleler tamamlandıktan sonra yeni bahçe kurulumları başlayacak. Böylece toplamda yaklaşık 190 dekarlık alanda üretim yapılacak. Her yıl bu alanı daha da büyütüyoruz.” diye konuştu.