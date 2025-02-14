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Haber Merkezi

İstanbul, geçtiğimiz haftadan bu yana yoğun bir kar yağışının etkisi altına girdi.

Öyle ki İstanbul'da, ilk etapta 9 ilçede ardından da kent genelinde de okullar tatil edildi.

Ancak İstanbul'un bazı bölgelerinde tutan bazı bölgelerinde beklenilen etkiyi veremeyen kar yağışı, dün yerini güneşe bıraktı.

Güneşin doğmasıyla beraber İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "Kış bitti mi?" diye sormaya başladı.

Ancak İstanbul'da kış henüz bitmedi.

Meteoroloji danışmanı Orhan Şen, yaptığı açıklamada İstanbul'a karın geri döneceğini söyledi.

"KAR AY SONUNA DOĞRU YENİDEN İSTANBUL'U ZİYARET EDECEK"

Şen, "İstanbul'u kar artık terk ediyor. Bundan sonra bu karların erimesiyle birlikte yollarda çamur olabilir. Önümüzdeki 2-3 gün kar yok. Hatta sıcaklık 3-4 derece artacak." dedi.

"Kar İstanbul'da bitmeyecek." diyen Orhan Şen, "Bu ay içinde bir defa daha gelecek. Ay sonuna doğru kar İstanbul'u yine ziyaret edecek." açıklamasını yaptı.

"BU SEFER FAZLA YAĞACAK"

Prof. Dr. Şen, "Biraz daha fazla olacak. O gelecek kar 15 cm kar yapar." dedi.

HAFTA SONU SICAKLIK ARTACAK

Hafta sonu İstanbul'da görülecek hava şartlarına ilişkin de konuşan Şen, "İstanbul'da sıcak hava 12 dereceye kadar çıkacak." ifadesini kullandı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji'den yayınlanan hava raporuna; "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır." notu düşüldü.

BÖLGELERDE BUGÜNÜN HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Muğla hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu, güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu