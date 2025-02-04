İstanbullu hazırlan: Kar geliyor

Haber Merkezi

Türkiye'de güneşli havalar yerini soğuk havaya bırakmaya hazırlanıyor.

Beklenen karlı hava, uzun zamandır güneşin etkisini gösterdiği Marmara'ya bu hafta giriş yapacak.

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A ÇARŞAMBA KAR GELİYOR

40 kent için kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da da çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

YUEDUN GENELİNDE KARLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Ayrıca meteorolojiden yayınlanan rapora; "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde ile sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimler ile özellikle akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz bölge geneli ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor." notu düşüldü.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik ve Tekirdağ çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde bölgenin doğusunda hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Genellikle çok bulutlu, kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleri ile Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu gece saatlerinde Göller yöresinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı (Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor)

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı (Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor)

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor)

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam karla karışık yağmur ve kar, gece il geneli kar yağışlı (Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece buzlanma ve don olayı bekleniyor)

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinde bölge genelinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar, gece saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, genellikle karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer kar yağışlı

ARTVİN °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte kıyıları karla karışık yağmur iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur, gece kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu