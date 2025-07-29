İstanbullu hazırlan: Yağmur geliyor

Yurdun genelinde uzun zamandır sıcak havalar etkili oluyor.

Sıcaklıklar 40 derece üzerine çıkarken termometreler, 55 dereceleri gördü.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen müjdeyi paylaştı.

Buna göre, yarın İstanbul'a, cuma günü ise tüm yurda serin ve yağışlı hava geliyor.

YARIN YAĞMUR VAR

Marmara yarından itibaren serinlemeye başlayacak ve yağmur geçişleri görülecek.

5 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul 35, Ankara 40, Bursa 37 derece.

İzmir lodosla beraber çok nemli, hissedilen sıcaklık 42 derece.

Antalya'da öğlen bile yüzde 80'lerde olan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43 derece.

DOĞU YANIYOR

Gölgede Erzurum 34, Malatya 42, Diyarbakır 44, Şanlıurfa 43, Gaziantep 40 derece. Şırnak ve Mardin'de sıcaklık gece bile 33 derece.