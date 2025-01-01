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İHA

Günlerdir etkisini sürdüren yağışlı ve soğuk hava yerini güneşe bıraktı.

İstanbullular güneşli bir sabaha uyanmanın mutluluğunu yaşadı.

2025 yılının ilk gününde tatil fırsatını değerlendiren vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte Büyükçekmece sahillerine akın etti.

YAZDAN KALMA GÜNLER

Adeta yazdan kalma bir gün yaşanan Büyükçekmece'de İstanbullular, kordon boyunda gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

İstanbul’un en çok rağbet gören sahillerine sahip olan Büyükçekmece yine en çok tercih edilen ilçelerinden oldu.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Büyükçekmece kordon boyunda kimileri yürüyüş yaparken kimileri de güneş ve denizin tadını çıkartmak için kumsallarda oturmayı tercih etti.

Çocukların tercihi ise her zamanki gibi parklar oldu.

Yeşilin, mavinin ve güneşin keyfini doyasıya yaşayan vatandaşlar, 2025 yılına huzurlu bir ortamda girmenin mutluluğunu aileleri ve sevdikleri ile birlikte yaşadı.