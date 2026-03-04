Istranca Ormanları baharın renklerine büründü

Kırklareli’de etkili olan ılık hava, doğayı canlandırdı. Istranca Dağları eteklerindeki ormanlık alanlarda açan çeşitli kır çiçekleri, yeşilin farklı tonlarıyla bütünleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Baharın habercisi olarak görülen çiçekler, geniş bir alana yayılarak doğaya görsel zenginlik kattı.

DOĞASEVERLERİN İLGİ ODAĞI

Renk şölenine sahne olan ormanlık alanlar, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenler, Istranca ormanlarını tercih ediyor.

Bölge, temiz havası ve zengin bitki örtüsüyle Trakya’nın önemli doğa turizmi destinasyonları arasında yer alıyor.

"DOĞAL ZENGİNLİKLERİMİZİ KORUMALIYIZ"

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, baharın gelişiyle doğanın yeniden canlandığını belirtti:

Trakya’nın doğal güzellikleri her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Baharla birlikte ortaya çıkan bu renk şöleni hem vatandaşlarımız hem de doğa fotoğrafçıları için güzel fırsatlar sunuyor.

Bölgenin sahip olduğu doğal değerlerin korunmasının önemine dikkat çeken Şen, doğa turizmini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.