İHA

İsveç'in Helsingborg şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Nicole Gheibi, genç yaşında radikal bir karar aldı.

Genç kadın, tüm rahatını ve sevdiklerini geride bırakarak ailesiyle hayranı olduğu Türkiye'ye taşındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşamaya başlayan Nicole, köy hayatını benimsedi.

KÖY HAYATINI BENİMSEDİ

Bu ani değişimden oldukça memnun olan Nicole, Alanya'nın kırsal bölgelerinde doğal yaşamı anlatan videolar çekmeye başladı.

Köyde inek sağmaktan, tandırda ekmek yapmaya, bahçedeki sebzeleri toplamaktan birçok geleneksel anı kayıt altına alan Gheibi, sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.

"YABANCI DEĞİL, BİZDEN BİRİ"

Sosyal medyada 320 bini aşkın takipçiye ulaşan genç fenomenin videoları milyonlar izlenirken, özellikle Türk izleyicilerden yoğun ilgi gördüğünü de söylemeden geçmedi.

Paylaşımlarına gelen yorumlarda onu "Yabancı değil, bizden biri" olarak tanımlayan köy halkı da Nicole'yi bağrına bastı.

"KÖY HAYATI BANA HUZUR VERİYOR"

Aldığı ani kararla Türkiye'ye ardından ise Alanya'ya yerleşen sosyal medya içerik üreticisi Nicole "Ailem Alanya'ya taşınmak istedi bende bunu bir fırsat olarak gördüm. İsveç'ten kaçmak istiyordum. Orayı hiç sevmiyorum. Ben köy hayatı ve yeni kültürler keşfetmeyi seviyorum. Türkiye'ye tatile geldiğimde köy hayatını gördüm.

Köy hayatını çok sevdim bana huzur veriyor. Sosyal medyadan beni görenler pozitif yorum yapıyorlar. Köy hayatını görenler iyi şeyler söylüyorlar. Türkiye'yi bundan dolayı çok seviyorum. Alanya çok güzel bir yer ve her şey var'' dedi.

KÖY HAYATINI MİLYONLARA TANITIYOR

Nicole ile Alanya'ya tanıştıktan sonra beraber köy videoları çeken Selçuk Paksoy ise ‘'Nicole ile 2 yıl önce tanıştık. Ailesi de kendisi de çok güzel insanlar. Nicole ile değişik aktiviteler yapıyoruz videolar çekiyoruz ve köyleri geziyoruz'' ifadelerini kullandı.

Alanya'ya gönüllü bir tanıtım elçisi gibi katkı sağlayan Nicole, yerel kültürü tanıtmasıyla da dikkat çekiyor.