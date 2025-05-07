DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yine grev karmaşası hakim...

Belediyeye bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçilerinin maaşları sadece 20 bin TL olarak yatırıldı.

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine iyice zor durumda kalan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda toplanarak Kültürpark içerisindeki belediye binasına grev ilan kararını astı.

İŞÇİLER GREVE GİTTİ

DİSK/Genel-İş İzmir 1,2,3 ve 9 No’lu Şubeler adına konuşan 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, "Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz." dedi.

"MAAŞ ÖDEMELERİNDE AKSAKLIK YAŞANMAYACAK SÖZÜ VERDİLER"

İşverenle yapılan görüşmelerde bu sürecin toparlanacağına dair defalarca söz verildiğini belirten Yılmaz, "Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş'e bağlı dört şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan tarafından dile getirilmiştir.

Genel Sekreter Ramazan Tezcan tarafından bir kez daha dört şube başkanına deklare edilmesi sonrasında, belediye başkanı tarafından bundan sonraki aylarda maaş ödemelerinde bir aksilik yaşanmayacağının sözünü vermiştir.

"VERDİKLERİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten isimlerin, Genel-İş Sendikası’na ve on binlerce sendika üyesine bu mağduriyeti yaşatmaya hakkı olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Kendilerini verdikleri sözleri yerine getirmeye ve bu mağduriyetin kısa vadede nasıl giderileceğine dair açıklama yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"SABRIMIZ KARŞILIK BULMADI"

Binlerce emekçinin güvencesizlik altında çözüm beklediğini söyleyen Yılmaz, "Ne yazık ki sabrımız ve sağduyulu duruşumuz bugüne dek karşılık bulmamıştır. Daha önce 9 Mayıs olarak ilan ettiğimiz grev ilan asma tarihini, maaş ödemelerinde yaşanılan sıkıntılardan dolayı 7 Mayıs'a çekmiş bulunuyoruz. Bu karar anayasal hakkımızdır." ifadesine yer verdi.

SOKAKLAR ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Konak Belediyesi çalışanlarının greve başlaması ile hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaya başladı.

Konak ilçesinin bazı mahallelerinde çöpler toplanamadı.

Cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.