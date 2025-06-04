İzmir Çeşme'de bayram yoğunluğu

DHA

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı.

Kısa süreli bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle deniz turizmiyle öne çıkan bölgeleri tercih ediyor.

Bu yıl sıcak havaların erken başlaması, Ege ve Akdeniz kıyılarını tatilciler için daha cazip hale getirdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 75

İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme de bayram yoğunluğunun en çok hissedildiği adreslerden biri oldu.

İlçedeki otellerde ortalama doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı.

"DOLULUK ORANI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesinin tatilciler için avantaj sağladığını belirten ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, “Doluluk oranları gün geçtikçe artıyor. Bayramda da sıcaklıkların yüksek olacağı öngörülüyor. Esnaf ve turizmciler bayram hazırlıklarını tamamladı. 50'ye yakın beach club ve otelde birçok seçenek mevcut.

"FİYAT ARALIĞI 15 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Rezervasyonlar sürüyor. Fiyat aralığı 2 bin 500 TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ortalama doluluk yüzde 75 civarında ve bu oranın altına düşeceğini düşünmüyoruz. Bayram sonrası için de taleplerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

İZMİR GENELİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 90'I BULDU

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç ise bayramın turizmciler için önemli bir dönem olduğunu belirterek, “Bayramın yaz ayına denk gelmesi ve temmuz-ağustos dönemindeki yüksek fiyatlara kıyasla daha ulaşılabilir olması vatandaşlara avantaj sağlıyor.

Şu an İzmir genelinde otel dolulukları yüzde 90'lara ulaştı. İzmir'de konaklayıp sahil bölgelerine geçen turistler için hazırlanan paketlerin talep gördüğünü gözlemliyoruz. İzmir turizmde marka şehirlerden biri” diye konuştu.

36 GÜNLÜK SU KALDI

Bayram nedeniyle nüfus ikiye katlanırken, akıllara Çeşme Belediyesi'nde hakim olan su krizi geldi.

Çeşme'ye su sağlayan Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 13'e gerilemesi sonrası ilçenin 36 günlü suyu kaldı.

Belediye, su kullanımına bazı sınırlandırmalar getirdi ancak hala su krizinin önüne geçecek gerçek bir önlem alınmadı.