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İzmir Körfezi'nde atık su deşarjı: İZSU'ya 3,3 milyon TL ceza

İzmir Körfezi'nde atık su deşarjı: İZSU'ya 3,3 milyon TL ceza Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ne atık su deşarj edilmesinin tespitinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uyguladı.