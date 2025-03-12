İzmir Körfezi'nde atık su deşarjı: İZSU'ya 3,3 milyon TL ceza

DHA
Sabah saatlerinde İzmir Körfezi'ne Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan atık su deşarj edildi.
Yaklaşık 1 saat boyunca aralıklarla süren atık su deşarjının ardından suyun rengi kahverengiye döndü.
Yaşananların ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti.
BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İzmir Körfezi'nde dün deniz suyunun rengi değişti ve çevreye kötü koku yayıldı.
Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
3,3 MİLYON TL CEZA UYGULANDI
İZSU'ya, Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı.
İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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