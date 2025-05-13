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İHA

Polisler, trafikte emniyeti sağlamaya devam ediyor.

Zaman zaman polise zorluk çıkaran sürücülere, gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

Kuralları hiçe sayarak hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atan alkollü sürücüler de bir bir tespit ediliyor.

Bunlara bir yenisi daha İzmir'de eklendi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İzmir'in Çeşme ilçesinde, alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, polis kontrol noktasında durduruldu.

Araçtan inen sürücü, bu esnada bir trafik polisinin üzerine yürüdü.

"HERKESİN İÇİNDE BENİ DÖV"

Alkollü sürücü, polise "Beni döv. Herkesin içinde beni döv" derken o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polisler, sakin tavırlarla alkollü sürücüyü yatıştırmaya çalıştırdı.