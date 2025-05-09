Haberler



Yaşam



İzmir'de ceviz bahçesinde 2 bin yıllık mezar taşı bulundu

İzmir'de ceviz bahçesinde 2 bin yıllık mezar taşı bulundu İzmir'de ceviz bahçesinde Roma dönemine ait iki mezar taşı tespit edildi. Tire ilçesinde gerçekleşen bu keşif, tarihin derinliklerine ışık tutar nitelikte.