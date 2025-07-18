İzmir'de kavurucu sıcakta kuru domates mesaisi başladı

Türkiye'nin kurutulmuş domates üretim merkezlerinden biri olan İzmir’in Torbalı ilçesinde, sıcak havalarla birlikte kuru domates sezonu başladı.

Torbalı Ovası’ndaki tarlalara serilen domatesler, sergi alanlarını adeta kırmızıya boyadı.

Bölgede nisan ayında ekilen domatesler, temmuz ayında hasat ediliyor.

SERGİLER BİR HAFTA GÜNEŞTE KALACAK

Kamyon ve traktörlerle tarlalara getirilen domatesler, tarım işçileri tarafından ortadan ikiye bölünerek örtülerin üzerine diziliyor.

Müşteri talebine göre tuzlu ya da kükürtlü olarak hazırlanan domatesler, yaklaşık bir hafta boyunca güneşte kurutuluyor.

Torbalı’daki kurutma işlerinde çalışanların büyük çoğunluğunu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen mevsimlik işçiler oluşturuyor.

150 KASA DOMATES KESİYORLAR

Bölgede kurdukları çadırlarda yaşayan aileler, evlerinden yüzlerce kilometre uzakta zorlu mesai yapıyor.

Kavurucu sıcak altında saatlerce çalışan işçiler, el çabukluklarına göre günde ortalama 100 ila 150 kasa domates kesiyor.

Kasa başı ücret alan işçiler, daha fazla kazanabilmek için zamanla yarışıyor.

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Kuru domates üreticisi ve ihracatçısı Kemal Saygıner, sezonun başlamasıyla her sabah yaklaşık 20 kamyon dolusu domatesin sergi alanına getirildiğini belirterek, "Domatesler tek tek kesilerek kurumaya bırakılıyor. Kurutma işleminin ardından ürünleri işletmemize taşıyoruz. Burada ön seçim yapılıp, soğuk hava depolarına alınarak muhafaza ediliyor. Amerika, Brezilya, Fransa ve Almanya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Şu anda satış fiyatı Avrupa için yaklaşık 3,5 euro, Amerika için ise 4,5 dolar civarında." dedi.

"ABD'LİLER TÜRKİYE'NİN KURU DOMATESİNİ KEŞFETMEYE BAŞLADI"

Türkiye'de yetişen domateslerin lezzetinin dünyadaki birçok ülkeye göre üstün olduğuna dikkat çeken Saygıner, “Bu kaliteyi koruduğumuz sürece dünya pazarlarında yer almaya devam ederiz.” ifadesini kullandı.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ise coğrafi işaretli kuru domatesin bugün 100 ülkenin sofrasına ulaştığını söyledi. Bölgedeki domatesin yaklaşık yüzde 20’sinin kurutmalık olarak ayrıldığını belirten Olgun, ihracatın her yıl arttığını kaydetti.

Özellikle Amerika'dan gelen taleplerde ciddi artış olduğunu vurgulayan Olgun, "ABD'liler Türkiye’nin ve özellikle Torbalı’nın kuru domatesini keşfetmeye başladı. Bu yıl ABD’ye yapılan kuru domates ihracatında yüzde 20’lik bir artış var." dedi.