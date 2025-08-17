İzmir’de su krizi: Barajlar kritik seviyede

İzmir’de yetersiz yağışlar, artan sıcaklıklar ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle içme suyu barajlarındaki seviyeler kritik noktaya ulaştı. Bu durum, kentin çeşitli ilçelerinde düzenli su kesintilerine yol açıyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin birkaç yıl ile sınırlı kalmayacağını belirterek, benzer veya daha kötü su krizlerini önlemek için uzun vadeli ve bilimsel temelli planların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yağmur suyunun depolanması, yer altı sularının korunması ve deniz suyu arıtımı gibi alternatif yöntemler ile iklim değişikliğini dikkate alan şehir planlamaları, “iklim dostu şehirler” oluşturularak su krizinin etkilerini azaltabilir.

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçen Bombar, sürdürülebilir su yönetiminde alternatif kaynakların önemine vurgu yaptı.

Deniz suyu arıtımı (desalinasyon): Deniz suyunu tatlı suya çeviren bu yöntem Türkiye’de küçük ölçekli otellerde kullanılıyor.

Yağmur suyu hasadı: Binalarda, okullarda ve organize sanayi bölgelerinde yağmur suyu depolanarak tekrar kullanılabiliyor.

Hidroelektrik santrallerin rezervuar yönetimi: Türbinlerin pompa şeklinde çalışmasıyla su rezervuara geri gönderilebiliyor.

Akifer beslemesi: Yer altı suyu rezervuarları, buharlaşma kaybı olmadan kullanıma sunulabiliyor.

KURAKÇIL PEYZAJ VE KENTSEL ÇÖZÜMLER

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, sıcaklıkların yükseldiğini, yağışların ise ciddi şekilde düştüğünü belirterek kısa vadeli tedbirlerin yeterli olmadığını söyledi.

Kentsel alanlarda geçirgen yüzeylerin azalmasıyla yağış sularının toprağa sızmadığını hatırlatan Özkan, çözüm olarak şunları önerdi:

Korular, ağaçlık ve çalılık alanların artırılması



Yağmur suyu hasadı için küçük uygulamalar, refüj ve yeşillendirme çalışmaları



Susuzluğa dayanıklı bitkilerle kurakçıl peyzaj tasarımları oluşturulması

Özkan, bu tür uygulamaların suyun kontrollü şekilde toprağa ulaşmasını güvence altına alacağını vurguladı.