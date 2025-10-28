İzmirli kadınların Gazze hassasiyeti: Filistin sergisini gözyaşlarıyla gezdiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı 70 bine yakın masum sivili hayattan kopardı.

Türkiye'nin de üstün çabalarıyla ateşkes sağlansa da İsrail, katliamına devam ediyor. Tüm dünyada vicdan sahibi herkesi sokaklara döken bu zulme Türkiye'den de en yüksek sesle tepkiler yükseliyor.

Kitlesel protestoların yanında sivil ve yerel farkındalıklar da dikkat çekiyor.

Bunlardan en dokunaklılarından biri, İzmir'in Menemen ilçesinde yaşandı.

"BİZ SUSARSAK ANALIĞIMIZ EKSİK KALIR"

İlçeye bağlı bir köyde ikamet eden yaşlı teyze, köyün tüm kadınlarını örgütledi.

"Gazze yanarken biz susarsak analığımız eksik kalır." diyerek kapı kapı dolaşan teyze, köyün kadınlarını toplayarak İzmir'e gelen Vatanım Filistin sergisine götürdü.

Bir kamyonete doluşan köyün kadınları, ellerinde Filistin bayrakları ile sergiyi gezerken duygusal anlar yaşandı.

Gazze ile ilgili haberleri yakından takip eden kadınlar, her duydukları ayrıntının canlarını yaktığını söylerken gözyaşlarına boğuldu.

"BENİM ELİMDEN GELEN BU, SEN DE ELİNDEN GELENİ YAP"

Kadınları organize eden teyze ise herkesi imkanı yettiğince ses çıkarmaya ve zulmü durduracak eylemlerde bulunmaya davet ederken şunları söyledi:

"Analar evlatlarını gömüyor. Bugün ne yaptım? 30 tane kadını aldım geldim analığımı göstermek için. Gazzelilere ses olmak için getirdim. Ben bunu yaptım evladım. Senin elinden ne geliyor? Onu yap sen de... Gitmekse gitmek, savaşmaksa savaşmak duaysa dua..."