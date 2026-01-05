İzmit Körfezi'ne flamingo akını: Sayıları katlandı Türkiye'nin sanayi üretim merkezlerinden Kocaeli, sadece fabrikalarıyla değil biyolojik çeşitliliğiyle de dikkati çekiyor. Göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan İzmit Körfezi, kış mevsimine rağmen 'allı turna' olarak bilinen flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Göster Hızlı Özet İzmit Körfezi, kış aylarında bile artan flamingo popülasyonu ile dikkat çekiyor.

Flamingolar, uygun iklim şartları ve besin bolluğu nedeniyle körfezi tercih ederek kuş gözlemcilerinin ilgisini topluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre projeleri, kuş türü popülasyonlarının artmasına katkı sağladı. Yaklaşık 168 kuş türüne ev sahipliği yaparak Türkiye'nin önemli kuş gözlem alanlarından biri olma özelliğini sürdüren İzmit Körfezi, kış aylarına rağmen flamingoları ağırlıyor. Körfezdeki sulak alanlar, besin kaynaklarının bolluğu ve uygun iklim şartları nedeniyle allı turnalar için ideal bir beslenme ve konaklama noktası oluşturuyor. FLAMİNGO POPÜLASYONUNDA CİDDİ BİR ARTIŞ GÖZLENDİ Özellikle gün doğumu ve gün batımında su yüzeyine yansıyan pembe renkleriyle eşsiz manzaralar oluşturan flamingolar, doğa fotoğrafçılarının ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Bölgede yapılan gözlemlerde, flamingo popülasyonunda geçmiş yıllara kıyasla ciddi bir artış yaşandığı dikkat çekti. KÖRFEZDE KARTPOSTALLIK MANZALAR OLUŞTU Körfez sulak alanlarındaki flamingo sayısının bu yıl fazlalaştığı görülürken yüzlerce kuşun aynı anda suda süzülmesi, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kocaeli'nin kent manzarasıyla bütünleşen flamingoların oluşturduğu görsel şölen, havadan drone ile de görüntülendi. Öte yandan, İzmit Körfezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dip çamuru temizliği, ileri seviye biyolojik arıtma tesisleri, yüzey temizliği ve balıklandırma projesi gibi çalışmalar kuş türü popülasyonlarında artış yaşanmasına imkan sağladı.

