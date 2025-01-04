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İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Yeldeğirmeni Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta yaşayan Ecevit Çalışkan, yıllar önce taşımacılık yaptığı bir iş sırasında kendisine hediye edilen ilk oyuncağı evinin dış cephesine astı.

Çalışkan, semti gezen ve mahalle sakinlerinin de hediye ettikleri oyuncakları da alarak evinin duvarlarını süsledi.

UĞRAK NOKTASI HALİNE GELDİ

Rengarenk oyuncakların sergilendiği bu bina zamanla ‘Oyuncaklı ev' olarak anılmaya başlandı.

Hem mahalle sakinlerinin hem de İstanbul'un farklı semtlerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen bu ev, artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Tarih kokan sokakta gezenlerin mutlaka fotoğrafını çektiği ‘Oyuncaklı ev' şimdilerde son günlerini yaşıyor.

Çalışkan, mayıs ayı içerisinde binanın yıkılacağını söyleyerek, çok üzgün olduğunu ifade etti.

"TAMAMEN YIKACAKLAR, OYUNCAKLAR OLMAYACAK ARTIK"

Ecevit Çalışkan, evinin yıkılacağına çok üzüldüğünü söyleyerek şöyle devam etti: