Kahramanmaraş’ta 370 yapıda yerinde dönüşüm sürüyor

İHA

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölgelerinden Kahramanmaraş'da umutlar yeniden inşa ediliyor.

Enkazdan yükselen yeni bir şehir vizyonunu gerçeğe dönüştüren devlet kurumları, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi'nde devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesine odaklandı.

Yüzlerce evin dönüşüme alındığı proje tüm hızıyla ilerliyor.

280 KONUT VE 90 İŞ YERİ İNŞA EDİLİYOR

Bölgede eski yapıların yıkılması sonrası toplam 280 konut ve 90 iş yerinin inşa edilmeye başlandığı kaydedildi.

Deprem riski taşıyan eski yapıların yerine modern, güvenli ve donanımlı yeni binalar yapılması hedeflenen proje kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmalarının da eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ KONUTLARA ULAŞACAK

Proje ile mahalledeki yaşam kalitesi artarken, vatandaşların güvenli konutlara kavuşması amaçlandığı aktarıldı.

İsa Divanlı Mahallesi'ndeki yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının, kent genelindeki dönüşüm projeleri arasında önemli bir örnek olarak ta öne çıkıyor.

Sahada, çok sayıda işçi, mühendis ve teknik personel görev yaparken konut ve iş yerlerinin planlanan sürede bitmesi bekleniyor.

2026 YILINDA TESLİM EDİLECEK

Mahalle Muhtarı Selahattin Poyraz, "6 Şubat depremlerinden sonra çalışmalar hızla sürüyor. En çok yıkım olan mahallelerden birinde muhtarlık yapıyorum ve işimiz zor. Şu anda burada birinci etap ev ve iş yerlerimiz bitmek üzere, ikinci etap ihalemizi yapıldı 280 ev ve işyerlerimiz de yapılacak. Sonra 3 ve 4'üncü etaplar şeklinde çalışmalar devam edecek. Ben yetkililerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın tepkileri çok güzel. Bir an önce yapılmasını bekliyorlar. Ekipler 3 vardiya şeklinde çalışıyor. 2026 yılında tamamlanıp teslim edilecek" dedi.