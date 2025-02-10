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DHA

Kahramanmaraş'ta dikkat çeken bir olay yaşandı.

Afşin ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Ördek Mahallesi, ismi nedeniyle alay konusu oluyordu.

Mahallesinin bir hayvan ismiyle anılmasını istemeyen Muhtar Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi’ne verdiği dilekçe ile mahallenin isminin Güzelyurt olarak değiştirilmesini talep etti.

GÜZELYURT'LU OLDULAR

Dilekçeye eklenen ve mahalle sakinlerinin de imzasını taşıyan belgeyi gündemine alan Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı, 200 haneli, 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi.

"HERKES BİZİMLE DALGA GEÇİYORDU"

Bu durumdan sadece kendisinin değil, mahallelilerin de rahatsız olduğunu ifade eden Muhtar Medet Karakaş, “Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu.

‘Ördek çok mu, ava gelelim’ diyorlardı. Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu. Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, ‘Köyümüzün ismini değiştirelim’ dedik.

"ALAY KONUSU OLDUĞUMUZ İÇİN DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik. Belediyemiz de uygun gördü. Köyümüz 200 hane ve çoğunlukla alınan bir karar. Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik.

Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız.” diye konuştu.

MAHALLELİ MEMNUN

Mahalleli de mahallenin isminden dolayı gittikleri her yerde kendileriyle alay edildiğini bu nedenle de isminin değişmesinden memnun olduklarını söyledi.