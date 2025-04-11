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İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiği ve çevre sağlığını koruma amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Vezir Hoca Caddesi üzerinde yola beton harcı dökerek ilerleyen beton mikserine idari para cezası uygulandı.

152 BİN 895 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Söz konusu araç hem çevre kirliliğine hem de yol altyapısına zarar verdiği gerekçesiyle Zabıta Dairesi Başkanlığınca cezai işleme tabi tutuldu.

Mikserin döküm aksamında sızıntıyı önleyici kapak bulunmadığı ve araç seyir halindeyken beton harcı döktüğü için firma hakkında, ilgili mevzuatlar çerçevesinde 152 bin 895 TL idari para cezası uygulandı.

ŞEHİR GENELİNDE DENETİMLERİN ARTIRILDIĞI BİLDİRİLDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde görüntü ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin artırıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, beton mikserleri ve benzeri ağır vasıtaların trafik seyrinde beton dökmesinin, çevreye moloz ya da beton atığı bırakmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BENZER DURUMLARIN İHBAR EDİLMESİ ÇAĞRISI YAPILDI

Ayrıca vatandaşlara, benzer durumlarla karşılaşmaları halinde 'Alo 153 Çağrı Merkezi' üzerinden ihbarda bulunmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği ve kamuya zarar veren her türlü uygulamaya karşı yasal sürecin işletileceği belirtildi.