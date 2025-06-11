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İHA

Tüm Türkiye'yi büyük bir acıya gömen 6 Şubat depremlerinin ardından kalkınma süreci hız kesmeden sürüyor.

Depremin ilk anından itibaren sahada olan tüm devlet kadrolarının hassas çalışmaları ile konutlar ve iş yerli yükselmeye devam ederken, binlerce depremzede de yeni yuvalarına kavuştu.

Felaketin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlu Avcılar Mahallesi de yaşananlardan büyük zarar gördü.

82 KÖY EVİ PROJESİNDE 34 KONUT TAMAMLANDI

Deprem sırasında dağdan kopan dev kayalar nedeniyle köy tahliye edildi.

Birçok ev ya yıkıldı ya da hasar gördü, hayatını kaybedip yaralananlar da oldu.

Konteyner kentte barınmaya başlayan afetzedeler için bölgede devlet tarafından 82 köy evi projesi başlatıldı. İlk etapta 34 konutun yapımı tamamlandı.

BAYRAMI YENİ EVLERİNDE KARŞILADILAR

Evlerine taşınan afetzedeler, modern, sağlam ve geleneksel mimariye uygun yapılarda yaşamanın huzurunu yaşamaya başladı.

İlk bayramlarını yeni yuvalarında geçiren köylüler mutlu olduklarını ifade etti.

"AKLIMA GELMEZDİ BÖYLE EV YAPACAKLARI"

Depremzedelerden Hatice Çobanoğlu, "Allah razı olsun yaptıranlara vesile olanlara. Önceki yerim de güzeldi ancak bu evim de güzel. Sağ olsun devletimizden" diye konuştu.

Yeni konutunda yaşamaya başlayan 73 yaşındaki Zekiye Kayaalp ise, "Hiç aklıma gelmezdi, çok memnunum. Evimize geldik, çok güzel. Aklıma, fikrime gelmezdi böyle ev yapacakları. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Teslim edilen konutların 139 metrekare büyüklüğünde, iki katlı ve 3+1 oda planına sahip olduğu, depreme dayanıklı köy yaşantısına uygun şekilde tasarlandığı ifade edildi.