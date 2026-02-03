Kahramanmaraş’ta evladını enkazda kaybetti, görevini bırakmadı: Binlerce hayat kurtardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan itfaiye eri Mehmet Demir, 6 Şubat depremlerine 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi’nde yakalandı. Deprem anında merkezde tek görevli personel olan Demir, büyük yıkıma rağmen görevini sürdürdü.

ACI HABERE RAĞMEN KOORDİNASYONU BIRAKMADI

Depremden yaklaşık yarım saat sonra oğlunun enkaz altında kaldığını öğrenen Demir, yaşadığı derin acıya rağmen görev yerinden ayrılmadı. Gelen ihbarları almaya devam eden Demir, itfaiye ekiplerini sahaya yönlendirdi ve kriz sürecinin koordinasyonunu sağladı.

BİN 50 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

Kriz anında analog sistem üzerinden çalışmayı sürdüren Demir, toplam bin 50 ihbarı değerlendirerek ekiplerin doğru noktalara sevk edilmesine katkı sundu. Bu süreçte çok sayıda yaralı ve afetzedenin enkazdan sağ çıkarılmasına vesile olunduğu öğrenildi.

12 YAŞINDAKİ OĞLU ENKAZDA HAYATINI KAYBETTİ

Kur’an kursunda hafızlık eğitimi aldığı belirtilen Demir’in 12 yaşındaki oğlu Muhammet Nejat, kaldığı yatılı Kur’an kursunun çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı olayda yeğeninin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

"GÖREV YERİNİ TERK ETMEMEK HAYATIMIN EN ZOR KARARIYDI"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Demir, deprem anında yaşanan kaosa rağmen görevlerini sürdürdüklerini belirterek, “Eşim beni arayıp, oğlumun bulunduğu Kur’an kursunun yıkıldığını söyledi. Gitmemek çok zor bir karardı ama sahadaki ekiplerin koordinasyonunu sağlamak zorundaydım. Çevre illerden gelen ekiplerin yönlendirilmesini yaptık. Sonradan öğrendim ki yaklaşık bin 50 kişinin kurtarılmasına vesile olmuşuz. Bu, evladımın acısını bir nebze olsun bastırdı.” dedi.

"TOPRAĞA BİR HAZİNE GÖMDÜK"

Demir, daha sonra Kur’an kursuna gittiğini ve binanın tamamen yıkıldığını gördüğünü ifade ederek, “Oğlum ve yeğenime ulaştık. İkisi de Allah yolunda şehit oldular. Toprağa bir hazine gömdük diye umut ediyoruz. Rabbim cennette bizleri onlarla buluştursun.” diye konuştu.